Necati Şaşmaz Sultan Kösen'in yanında cüce gibi kaldı

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen ile çekilen fotoğrafında cüce gibi kaldı. Mardin'de yaşayan Sultan Kösen'in yanındaki halini görenler Şaşmaz için 'cüce gibi kalmış' yorumlarını yaptılar.

Mardin'de yaşayan Sultan Kösen'in yanındaki halini görenler Şaşmaz için " cüce gibi kalmış" yorumlarını yaptılar.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Necati Şaşmaz dünyanın en uzun adamının yanında cüce kaldı. Fenomen dizi "Kurtlar Vadisi"ndeki Polat Alemdar karakteri ile yıldızlaşan ünlü oyuncuyu Guinnes Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Sultan Kösen ile olan fotoğrafını görenler gözlerine inanamadılar.

Mardin'de yaşayan Sultan Kösen'in yanındaki halini görenler Şaşmaz için " cüce gibi kalmış" yorumlarını yaptılar.