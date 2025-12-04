Haberler

Nebahat Çehre'den estetik itirafı! 'Yüzümdeki çizgiler her şeyi anlatıyor'
Güncelleme:
Ekranların efsane ismi Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan güzelliği ve zarafetiyle gündemden düşmüyor. 82 yaşına rağmen enerjisiyle gençlere taş çıkartan usta oyuncu, son olarak katıldığı davette adeta göz kamaştırdı.

Her zaman olduğu gibi dikkatleri üzerine toplayan Çehre, estetik iddiaları hakkında uzun süredir merak edilen soruya sonunda net cevap verdi.

"ESTETİK YAPTIRMADIĞIM BELLİ"

Usta oyuncu Çehre'nin estetik yaptırıp yaptırmadığı sevenleri tarafından en çok merak edilen bir soru. Başarılı oyuncu ilk kez estetik ile ilgili sorulara net cevap vererek şunları söyledi:

"Estetik yaptırmadığım belli. Yüz hatlarımda çizgilerim duruyor" diyerek doğal görünümünden asla vazgeçmediğini dile getirdi.

"BU PANTOLONUMU TAM 20 YILDIR KULLANIYORUM"

Ama bu kadarla da bitmedi! Çehre, dün yaptığı samimi bir itirafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Şıklığıyla her daim beğeni toplayan usta oyuncu, giydiği pantolonla ilgili "Bu pantolonu tam 20 yıldır kullanıyorum" diyerek herkesi şaşırttı. Tarzına hayran kalan takipçileri ise ünlü isme övgü yağdırdı.

Geçtiğimiz günlerde başka bir davette kameralara takılan Çehre, basın mensuplarına esprili bir şekilde "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" diyerek sitem etmiş, ardından da "Bence güzelliğin sırrı doğallık" sözleriyle bakış açısını bir kez daha ortaya koymuştu.

Nebahat Çehre, hem doğal güzelliği hem de içten açıklamalarıyla magazin dünyasında yine adından söz ettirmeyi başardı.

