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Müzisyen Bora Gencer Almanya'da Prostat Ameliyatı Geçirdi

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Başarılı müzisyen Bora Gencer'e prostat büyümesi teşhisi konuldu ve Almanya'da ameliyat oldu. Gencer, ameliyatın ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Başarılı müzisyen Bora Gencer'e bir süre önce prostat büyümesi teşhisi konuldu. Türkiye'de tedavisini aksatmayan Gencer, yakın dostu Gürbüz Serin'in tavsiyesiyle Almanya gitti.

Yapılan kontrollerin ardından Frankfurt'ta ameliyata alınan ünlü müzisyen yarım saat süren bir operasyon geçirdi.

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Gencer, sosyal medya hesabından 'Hazır gelmişsin, hadi ameliyata' dedi. Almanya'daki doktorum. ve 17 saat sonra yediğim bu sandviçin kıymetini size anlatamam.' mesajını paylaştı.

Müzisyen Bora Gencer ameliyat oldu

Ünlü müzisyen Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada ise 'Yarım saat süren bir operasyon oldu. Sabah ameliyata girdim, akşam taburcu oldum. Şimdi iyim' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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