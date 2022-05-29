Müzisyen Ahmet Çelik Uzayda Davul Çalmak İstiyor! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müzisyen Ahmet Çelik Uzayda Davul Çalmak İstiyor!

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Müzisyen Ahmet Çelik Uzayda Davul Çalmak İstiyor!

Daha önce hava da, kara da, deniz altında asma davuluyla çalıp şarkı söyleyen ve Tekirdağ'ın çılgın davulcusu olarak tanınan müzisyen ve solist Ahmet Çelik, uzayda davul çalmak istiyor…

Türkiye'nin uzaya gidecek ilk astronotu olmak isteyen vatandaşların online başvuruları alınmaya devam ederken, Tekirdağ halkı tarafından çok sevilen müzisyen ve solist Ahmet Çelik, uzayda davul çalmak istediğini açıkladı. Çelik, "Artık uzay çağındayız ve bu kültürü oraya taşımak istiyorum." dedi.

Daha önce hava da, kara da, deniz altında asma davuluyla çalıp şarkı söyleyen ve Tekirdağ'ın çılgın davulcusu olarak tanınan Çelik, "Davul ile ilk defa dalış yaptım. Çok zoru ama zoru başardım" ifadelerini kullanmıştı. Aynı zamanda yöresine bağlı kalarak bu sefer de yeni şarkı çıkartan Ahmet Çelik'in, herkesin merakla beklediği "Lapseki Çeşmesi" adlı çalışması da tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Snob Magazin / Magazin

Ahmet Çelik Tekirdağ Türkiye Şarkı Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title