Müstehcen siteye üye olan hemşire işinden kovuldu! Gerekçe oldukça ilginç

Hemşire olarak çalışırken ek gelir etmek için Onlyfans'da hesap açıp hayranlarına cinsel içerikli fotoğraf ve video satmaya başlayan Jaelyn, TikTok hesabından yaptığı açıklamada kovulduğunu söyledi. Genç kadının kovulma nedeni ise diğer çalışanları videolarıyla oyalaması.

22 yaşındaki hemşire, hastanede çalışanlarının mesai saatleri içinde sürekli kendi videolarının izlediklerini, bu nedenle işleri ihmal etmeye başladıkları gerekçe gösterilerek, gelen şikayetler üzerine hastanede yönetimi tarafından işten atıldığını açıkladı.

YETKİLİ KOVULDUĞUNU SÖYLED

Jaelyn, bir gün hastanede bir yetkilinin kendisini çağırıp, hastanede çalışanlarının bazı hasta yakınlarının Onlyfans videolarını izlediğini, bu nedenle işten kovulduğunu kendisine bildirdiğini söyledi.

"KENDİ İSTEKLEİRYLE ALDILAR"

Genç kadın işten kovulmasını şu sözlerle eleştirdi: "Ben kimseye zorla videolarımı atmadım. Onlar kendi istekleri ile aldılar. Ayrıca videolarımı mesai saatleri içinde izlemeleri onları ilgilendiren bir olay, beni ilgilendiren bir konu değil."