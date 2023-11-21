Mustafa Topaloğlu Uzaylı Lakabıyla Yalnızlığa İtildi

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Uzaylı lakabının kariyerine zarar verdiğini ve kendisini anlamayanlar tarafından sürgüne gönderildiğini belirtti.

Uzaylıları gördüğü Mustafa Topaloğlu, Breaking News Turkey'nin YouTube kanalına konuştu. Üzerine yapışan Uzaylı lakabı nedeniyle kariyerinin zarar gördüğünü vurgulayan ünlü isim, kendisini anlamadıkları için yalnızlığa itildiğini belirtti.

"GENÇLER 'BİZİ DE UZAYA GÖTÜR' DİYE BAĞIRIYORDU"

Toplaoğlu, "İnsanların yüzde 80'inin de bildiği gibi geçmişte güzel şarkılar yaptık. Uzaylı konusundan sonra yanlış anlaşılma oldu, o da bana zarar verdi. Uzaylı lakabı bana yapışınca, ben de onu bırakmak istemedim.

Çünkü her gittiğim programda gençler 'Bizi de uzaya götür' diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm. Ancak bunu gerçek sananlar beni sürgüne gönderdi. Beni anlamayanlar tarafından sürgün edildim" dedi.

"RAHMETLİ ANNEM BİLE KÖYDEN GELDİ"

2012'de Survivor yarışmasında mücadele eden Mustafa Topaloğlu, "Rahmetli annem bile köyden geldi, 'Oğlum seni ben doğurdum, niye böyle diyorlar?' dedi. Çok zorluklar yaşadım. Yeni şarkımın adı da 'Sürgün Yedim'. Beni sürgüne götüren anlayış, işte bu yanlış anlaşılmalar oldu" ifadelerini kullandı.

1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile birlikte Prestij Müzik şirketini kuran Mustafa Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği ve kendisini Bülent Emrah Parlak'ın canlandırdığı 'Prestij Meselesi' filmi hakkında da açıklama yaptı.

"KARŞLILIĞI BÖYLE OLMAMALIYDI"

66 yaşındaki sanatçı, "Film olduğu için kendi yaşantılarını yazdılar. Mahsun, 'Seni ikinci bölümde anlatırız' dedi. Verdiklerimize bakınca, ölçülemez bir yerde. Bu kadar emeğin karşılığı böyle olmamalıydı" yorumunda bulundu.