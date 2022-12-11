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Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol'un makarnaya ödediği ücret dudak uçuklattı

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Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol'un makarnaya ödediği ücret dudak uçuklattı

Doğu Demirkol'un sunduğu programa şarkıcı Mustafa Sandal konuk oldu. Mustafa Sandal ile Doğul Demirkol arasındaki makarna muhabbeti sosyal medyada gündem oldu. İkilinin makarnaya ödedikleri para ise duyanları şaşkınlığa uğrattı.

Her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan ' Doğu Demirkol ile Alelade Show'a 10 Aralık Cumartesi akşamı Mustafa Sandal konuk oldu. Mustafa Sandal'la yakın arkadaş olan Doğu Demirkol'dan makarna itirafı geldi.

"MAKARNAYA BİN 400 LİRA ÖDEDİK"

Doğu Demirkol konuşmasında "Bir makarna ısmarlıyor Mustafa ağabey gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa ağabey yokken gittim, dedim ki 'beyaz trüflü makarna' hesap geldi. Rabbim! İki sene oldu, pandeminin başındaydık 1400 TL. 'Garson abi beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et" dedi.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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