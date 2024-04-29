Mustafa Keser'in Müslüm Gürses sözlerine tepki

Şarkıcı Mustafa Keser'in Müslüm Gürses ile ilgili söylediği sözlere İzmir'de 'Müslümcülerden' tepki geldi. Müslümcüler, " Mustafa Keser'den özür bekliyoruz" dedi.

Sanatçı Mustafa Keser, yaptığı bir röportajda şarkıcı Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e yönelik, "Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye'nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor" ifadelerini kullanmıştı. Keser'in bu sözlerine İzmir'de 'Müslümcüler' tepki gösterdi. Bornova'da bulunan Müslüm Gürses Arşiv Evi'nde toplanan 'Müslümcüler' arasından kendisini 'radikal Müslümcü' olarak tanıtan Mehmet Kara, "Geçtiğimiz günlerde Mustafa Keser abimizin bir röportajına denk geldik. Bahsettiği kelimelerde Müslüm Baba için 'kötü okuyor', Orhan Gencebay için 'müzisyenliğini sevmiyorum' gibi yorumlarda bulunmuş. Biz buna üzüldük. Mustafa Keser'den öncelikle özür bekliyoruz. Müslüm Baba gibi bir sanatçı daha da gelmez" diye konuştu.

"Müslüm camiası olarak özür bekliyoruz"

35 yıldır Müslüm Gürses'in müziklerini dinlediğini belirten Nuri Alptekin ise şöyle konuştu:

"Müslüm Baba'nın arşiv evi ve müzesi var. Müslüm Baba'nın mumyası yapıldı. Müslüm Baba'nın burada milyonlarca evladı var. Onu sahipsiz bırakmayız. Lütfen 'Müslüm camiası' olarak bir özür bekliyoruz."

Müslüm Gürses'in 'sadece müziklerime saygı duyun' dediğini aktaran Mustafa Aldanoğlu, "Müslüm Baba, garibanların yanında olan bir insandı. Allah rahmet eylesin, yattığı yeri cennet etsin. Onun üstüne gelmiş geçmiş bir sanatçı daha tanımıyorum. Laflarıyla herkes kendinden sorumludur. Böyle iftiralar atılmaması gerekiyor. Her sanatçıya kendince saygı duyarım. Herkes yaptığından utanır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR