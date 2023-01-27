Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la sadece 2 bölüm yayınlanan programında yaşananları anlattı

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan usta sanatçı Mustafa Keser, birlikte yaptıkları program sadece 1 bölüm süren Bülent Ersoy hakkında konuştu. Projeye gönülsüz başladığını söyleyen Keser, "Ben programı götürmeye çalışırken o rol çaldığımı düşündü. Yapımcılar ve kanal yönetimi de bizimle konuşmak yerine programı bitirdi" dedi.

Türk Sanat Müziği'nin başarılı isimlerinden Mustafa Keser ve Bülent Ersoy 2021 yılında "Benzemez Kimse Bize" isimli bir program yapmaya başladı. İlk bölümde anlaşmazlık yaşayan ikilinin programı sadece 2 bölüm sürerek yayından kaldırıldı. 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Keser, hem Bülent Ersoy hem de Yılmaz Morgül'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"İKİ KELİMEYİ BİR ARAYA GETİREMEYENLER PROGRAM YAPIYOR"

Uzun yıllardır ekranlarda program yaptığını hatırlatan Mustafa Keser, "Programcılıkla alakası olmayan ve iki kelimeyi bir araya getirmeyen insanlara program yaptırıyorlar. İnsanlarda hazırlık yapmak yok. Gelen konuğa saygı duyup araştırma yapılması lazım. Konuşmak ve adap bilmiyorlar. Partnerlerin uyum içerisinde olması gerekiyor. Lüzumsuz yere polemik yaratmaya gerek yok. Programın yapımcısına da 'ben tek başıma kahramanım, kimseye ihtiyacım yok' demiştim. Bülent Ersoy'la mizaçlarımı ve görüntülerimizin uymayacağını biliyordum. Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Bülent benim 40-50 yıldır tanıdığım bir insan" dedi.

"PROGRAMA BAŞLAMADAN ÖNCE BÜLENT ERSOY'U UYARMIŞTIM"

Bülent Ersoy ile yaptıkları programa gönülsüz başladığını söyleyen Mustafa Keser, sözlerine şöyle devam etti: "Onun kendine has tavırları var bana uymaz diye düşündüm. Sonra neyse başlayalım diyerek çekmeye başladık. Ben en başından beri gönüllü değildim. 2. programdan sonra cereyan eden problemleri ve programı kurtarmak için neler çektiğimi herkes görüyordu. Bülent benim çalışanlardan gelen kartlara uymamı kendimi önü atıyormuşum gibi gördü. Rol çalmaya çalıştığımı düşündü galiba. Çalışanlar da her şeyi görerek bana 'ah hocam' derlerdi. Bülent Ersoy'a 'uyumlu gidelim' demek yerine programı bitirmeyi tercih ettiler. Ben de size ihtiyacım yok, kaldırın dedim. Programın ilk günü Bülent Hanım ve yapımcıyla özel olarak görüşerek birbirimizi kırk yıldır tanırız, senden yaş olarak büyüğüm. 30 yıldır canlı yayın yapıyorum tecrübem de var dedim. Burada 500 kişi ekmek yiyor yerli yersiz kapris yapmayalım diye bir konuşma yaptım. O da bir şey söylemedi. Olumlu bir karşılık vermişti."

"YAPIMCI BİZİMLE KONUŞMAK YERİNE PROGRAMI KALDIRDI"

Yapımcılar programı hemen kaldırmak yerine bizi bir araya getirerek konuşturmalıydı. Bülent Ersoy daha sonra katıldığı programda 'benim programımdı' dedi. Eğer onun programıysa kanal neden devam etmek istemedi? Gönülsüz başladığım için bitmesine sevindim. Bana tazminat davası açmış, kendisi bilir. Benim bir kırgınlığım yok. Barışmak için gelirse kabul ederim. Benim kırgınlığım yapımcı ve kanal yönetimine. Biz bu saatten sonra bir projede buluşmayız.

"YILMAZ MORGÜL'ÜN TARZI KLASİKÇİLERE UYMUYOR"

Kalaycıoğlu'nun Yılmaz Morgül'ü nasıl buluyorsun?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Keser, "Onu bulamıyorum. Okuduğu şarkılar klasik ama sunuş şekli diğer klasikçilere uymaz. Sesine bir şey demiyorum. Tavır ve tarzı başka" ifadelerini kullandı.