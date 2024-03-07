Müşerref Akay: Babam, 'Yüzümü yere baktırırsan kendimi asarım' dedi

Duayen sanatçı Müşerref Akay, Haberler.com YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Akay, babasının kendisine "Benim yüzümü yere baktırırsan, kendimi asarım" dediğini aktardı.

"ÇOCUK OLMAK İSTEMEDİM"

Sözlerine "Hiç çocuk olmadım, belki de olmak istemedim" diyerek başlayan Akay, evlenene kadar hiç flörtünün olmadığını söyledi. Akay, bunun nedenini şöyle açıkladı;

"BENİM YÜZÜMÜ YERE BAKTIRIRSAN KENDİMİ ASARIM"

"Babam dedi ki 'Bak Müşerref, sen güzel bir kızsın. Senin etrafında birçok insan dönebilir. Ama benim yüzümü yere baktırırsan kendimi asarım' dedi. O kadar ağır bir yük yükledi ki bana. Birisi peşimden koştuğu zaman hemen o aklıma geliyordu ve 'Aman Allah'ım babam kendini asar' diyordum."

"BABAMIN O SÖZÜ OLMASAYDI İLK EŞİMLE EVLENMEZDİM"

Babasının bu sözü olmasaydı evlenmeden önce sevgilisinin olacağından bahseden Akay, sözlerine şöyle devam etti;

"İlk flörtüm ilk eşim oldu. Babamın bu sözü olmasaydı sevgilim olurdu herhalde. Hatta ilk eşimle evlenmezdim. Belki hayatımda çok seveceğim birisi çıkabilirdi. İlk eşime aşık olup olmadığımı hiç düşünmedim. Biz evlendik ama evlilik dışında bir çalışma hayatımız vardı. O prodüktördü, menajerliğimi yapıyordu."