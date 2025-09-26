Murat Yıldırım, Türkiye'nin En Güvenilir Ünlüleri Arasında

KANAL D'nin izleyiciyle buluşmak için geri sayıma geçen yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın Serhat'ı Murat Yıldırım'a büyük onur. Başarılı oyuncu, MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle her yıl düzenlenen Celebrity Güven Endeksi'ne adını yazdırdı. 12 ilde 1000 kişiyle online olarak yapılan araştırmada Yıldırım, Türkiye'nin en güvenilir ilk 10 ünlüsü arasında yer aldı.

'İZLEMEYECEĞİM İŞİN İÇİNDE OLMAM'

Rol aldığı projelerdeki titizliği ve özel hayatıyla her dönem takdir edilen usta oyuncu şu sıralar yeni projesi Güller ve Günahlar'ın heyecanını yaşıyor. Yıldırım yeni projesine olan inancını, "Ayakları yere sağlam basan bir drama. Okurken ne olacağını tahmin edememe durumu beni her zaman heyecanlandırıyor. Biz de keyifle izleyeceğiz. Ben keyifle izleyemeyeceğim bir işin içinde olmam" sözleriyle ifade etti.

SIRLARLA ÖRÜLÜ BİR HİKAYE

Deniz Can Çelik'in rejisiyle çekimleri İstanbul'da devam eden Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat'ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alıyor. Serhat'ın yolunun fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep'le (Cemre Baysel) kesişmesiyle ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken buluyor.

Nazlı Heptürk'ün yapımcılığında NGM imzasıyla çekilen Güller ve Günahlar, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.