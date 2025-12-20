Haberler

'Zeynep ve Serhat'ın aşkı organik'

Kanal D'nin popüler dizisi Güller ve Günahlar'da Serhat karakterini canlandıran Murat Yıldırım, Zeynep ile olan ilişkilerini ve dizideki organik ilerleyişi değerlendirdi. Yıldırım, karakterler arasındaki bağı ve çalışma arkadaşlığına dair düşüncelerini paylaştı.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın Serhat'ı Murat Yıldırım, Cemre Baysel'in hayat verdiği Zeynep'le Serhat'ın ilişkisini yorumladı. Başarılı oyuncu Yıldırım, "Zeynep ve Serhat karakterleri çok organik bir şekilde ilerliyor. Üçüncü bölümde hemen birbirlerine aşık olmuş, büyük aşk kelimeleri eden karakterler yok. Öyküleri yavaş yavaş işleniyor ve bu çok hoşuma gidiyor" dedi.

'CEMRE İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM'

Serhat'ın, eşi Berrak (Oya Unustası) tarafından aldatılmasının yarattığı travmaya dikkat çeken Yıldırım, "Serhat'ın travması ortada. Hal böyleyken Zeynep'le yakınlaşmaları bana çok organik geliyor ve hoşuma gidiyor. Ben de merak ediyorum, ileride nasıl bir ilişki yaşayacaklarını. Cemre her zaman hazır ve çok disiplinli. Zeki de bir insan. Her şeyi anında görebiliyor. Cemre ile çalışıyor olmaktan mutluyum" diye konuştu.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, bu akşam Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
