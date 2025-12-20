Murat Övüç tutuklandı

Haberler

Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bindiği bir uçaktan paylaştığı başörtülü videonun ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı. Övüç, gözaltı kararı öncesi yaptığı açıklamada "3 yıl önceki paylaşımı gündeme getiriyorsunuz, ayıp" ifadelerini kullandı.

  • Murat Övüç, başörtüsünü aşağılayan bir video paylaştı.
  • Murat Övüç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Murat Övüç, 'Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı' şarkısı eşliğinde başörtülü bir video çekti.

Başörtüsünü aşağılayan bir video paylaşan Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı.

"Parsel Parsel Eylemişler Dünyayı" şarkısı eşliğinde başörtülü bir video çeken Övüç hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Murat Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

"ARTIK NORMAL DAVRANIYORUZ"

Ünlü fenomen, videonun gündeme oturması sonrası yaptığı açıklamada, "Allah aşkına yeter. Artık normal davranıyoruz, smokinle çıkıyoruz. Artık insanlara güzel örnek olmak istiyoruz. 3 yıl önceki paylaşımı gündeme getiriyorsunuz, ayıp" ifadelerini kullandı.

İşte o videodan bir kare;

Yorumlar (27)

Haber Yorumlarıbilal kaplan:

Çok şükür ibneyi tutuklamışlar.

Yorum Beğen359
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

ülkede yabancı dronlar cirit atıyo bunlarda bununla uğraşıyor hahaha

yanıt49
yanıt57
Haber YorumlarıAlex:

??????

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Tutankamon, harika bir yorum, öyle ya, mülteciler için kapılar açık şimdi droneler ama biz basit şeylerle uğraşıyoruz..Sabir

yanıt19
yanıt19
Haber YorumlarıEmir Güler:

Ya ALLAH Aşkına şu lolipopu haber diye koymayın şuraya miğdemiz bulanıyor!!!!!!

Yorum Beğen218
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBanu Çelik:

bence iyi oldu

Yorum Beğen172
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil karli:

Gec bile kalinmis

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla

title