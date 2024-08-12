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Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim, yeter!

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Murat Övüç, bu kez para yüzünden ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Oğluna ve ablalarına tepki gösteren Övüç, "Bana ne sizden ya? Oğlumdan bana ne? Çok sıkıldım. Bak son kez söylüyorum bana özgürlüğümü verin yeter. Oğlum dahil! Buramdayım, intihar edeceğim, yeter!' diyerek tepkisini dile getirdi.

"10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" diyerek adından söz ettiren fenomen Murat Övüç şu sıralar ailesiyle sorunlar yaşıyor.

GELİNİNE 2 KİLOGRAM ALTIN TAKTI

Son olarak oğlu Burakcan Övüç'un nişanında geline 2 kg altın takan fenomen ailesinden bıktı. Ablalarını ve oğlunu yerin dibine sokan Murat Övüç isyan etti. Paylaştığı videoda "İçimde öyle büyük dertler var ki dile getiremiyorum" diyen Murat Övüç sinirlerine hakim olamadı.

"İNTİHAR EDECEĞİM, YETER"

"Bıktım" diyerek isyan eden fenomen Övüç, "Düşün yakamdan ya ben 56 yaşındayım, sizi mi düşeneceğim? Bana ne sizden ya? Oğlumdan bana ne? Çok sıkıldım. Bak son kez söylüyorum bana özgürlüğümü verin yeter. Oğlum dahil! Buramdayım, intihar edeceğim, yeter" diyerek tepkisini dile getirdi.

PARA İÇİN KAVGA ETMİŞLER

Ardından ablalarının para için Silivri'deki evinde birbirine girdiği ve kendisini rezil ettiğini söyleyen fenomen bu sebeple o evi terk edip Bahçeşehir'de ev aldığını söyledi. Oğluna da verip veriştiren Murat Övüç; oğlunu anlatmaya ise destan yetmeyeceğini söyleyerek "Oğlumun harcamalarına bankalar yetmez" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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