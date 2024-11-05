Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti

Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Murat Övüç, fenomenken şarkıcılığa adım atmıştı. Zaman zaman kadınlar matinesinde sahne alan Övüç, son olarak bir hayranı tarafından kendisine hediye edildiğini belirttiği başörtüsüyle video çekip takipçileriyle paylaştı.

BAŞÖRTÜSÜNÜN FİYATI 2 MİLYON TL

Başörtüsünün fiyatının 2 milyon TL olduğunu ifade eden Övüç, "Bunu da bana tesettürlü bir ablam hediye etmişti. Çok zenginler ama. Ona koyar mı 2 milyon TL..." ifadelerini kullandı.