Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti
Yaptığı ilginç çıkışlarla adından söz ettiren Murat Övüç, son olarak bir hayranı tarafından kendisine hediye edildiğini belirttiği başörtüyle video çekti. Övüç, başörtünün fiyatının 2 milyon TL olduğunu belirterek "Bunu da bana tesettürlü bir ablam hediye etmişti" dedi.
Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Murat Övüç, fenomenken şarkıcılığa adım atmıştı. Zaman zaman kadınlar matinesinde sahne alan Övüç, son olarak bir hayranı tarafından kendisine hediye edildiğini belirttiği başörtüsüyle video çekip takipçileriyle paylaştı.
BAŞÖRTÜSÜNÜN FİYATI 2 MİLYON TL
Başörtüsünün fiyatının 2 milyon TL olduğunu ifade eden Övüç, "Bunu da bana tesettürlü bir ablam hediye etmişti. Çok zenginler ama. Ona koyar mı 2 milyon TL..." ifadelerini kullandı.