Üye Girişi
Haberler

Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaptığı ilginç çıkışlarla adından söz ettiren Murat Övüç, son olarak bir hayranı tarafından kendisine hediye edildiğini belirttiği başörtüyle video çekti. Övüç, başörtünün fiyatının 2 milyon TL olduğunu belirterek "Bunu da bana tesettürlü bir ablam hediye etmişti" dedi.

Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Murat Övüç, fenomenken şarkıcılığa adım atmıştı. Zaman zaman kadınlar matinesinde sahne alan Övüç, son olarak bir hayranı tarafından kendisine hediye edildiğini belirttiği başörtüsüyle video çekip takipçileriyle paylaştı.

Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti

BAŞÖRTÜSÜNÜN FİYATI 2 MİLYON TL

Başörtüsünün fiyatının 2 milyon TL olduğunu ifade eden Övüç, "Bunu da bana tesettürlü bir ablam hediye etmişti. Çok zenginler ama. Ona koyar mı 2 milyon TL..." ifadelerini kullandı.

Murat Övüç başörtüsü taktı, fiyatı tarzının önüne geçti
Kaynak: Haberler.com / Magazin
İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

 Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Öcalan çağrısını yineledi

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
İmamoğlu'ndan 'Siyasetini tasvip etmiyorum' diyen Bahçeli'ye jet yanıt

İmamoğlu'ndan "Siyasetini tasvip etmiyorum" diyen Bahçeli'ye jet yanıt
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

At yalanı sevem inananı.seni kandırmış yaprağı yedirmişler

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Sosyal medyada yayın açıp bir tarafını gösteren her hangi birisini tutukluyorsun ama çocuklar için, gençler için 100 kat daha zararlı bu kişilere göz yumuyorsun, Biz nasıl bir Ülke olduk şaşkınlık içindeyim..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

Bunu haber yapana ne demeli

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

başımıza taş yağsın artık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İZMİT'TE PATLAMA! İzmit'te nerede patlama oldu? (Tüpraş) Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi CANLI İZLE! Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı) Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı? MasterChef Beyza'ya ne oldu, son durum ne? MasterChef Beyza'nın yüzü nasıl yandı? Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gelin Evi sunucusu neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonucu sorgula!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.