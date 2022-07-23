Murat Kekilli'den 'bülent Ersoy' Gafı - Haberler

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Murat Kekilli'den 'bülent Ersoy' Gafı

Snob Magazin - Magazin
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Murat Kekilli'den 'bülent Ersoy' Gafı

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, sahnede vefat etmiş bazı sanatçıları onların sesleriyle taklit etmeye çalışırken, Bülent Ersoy'u yanlışlıkla "rahmetli Bülent Ersoy" diye anons etti. Hatasını fark eden Kekilli hemen Diva'dan ve hayranlarından özür diledi.

Hüyük Meydanında düzenlenen Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali'nin konser programında sahneye çıkan Murat Kekilli, hayranlarını coşturdu.

Kekilli, vefat etmiş bazı ünlü sanatçıların sahnede taklidini yaptı. Kekilli, hayatta olan Bülent Ersoy'u da taklit etmek istedi.

Kekilli, "Ama Kara Gözlüm'ü rahmetli Bülent Ersoy nasıl okuyacaktı böyle, o da enteresan" sözlerinin ardından yaptığı gafın farkına vararak yüzündeki ifadeyi değiştirip, kollarını açıp gözlerini kapatarak, iki kez "pardon" diyerek hem hayatta olan ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür diledi.

Kekilli, Bülent Ersoy'un taklidini ise yaptığı gafı düzelttikten sonra vokalistine yaptırdı. Kekilli, Kara Gözlüm parçasını Barış Manço'nun ağzından da seslendirerek taklit yaparken, Ege ve Trakya şiveleriyle de seslendirdi.

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