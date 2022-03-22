Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in ölüm nedeni kalp yetmezliği çıktı

Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı. 51 yaşındaki Bekmez, 6 Kasım sabahı, evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Etiler'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, burada hayatını kaybetti.

KALP YETMEZLİĞİ ÇIKTI

Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi. Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.