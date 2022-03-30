Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile öpüşürken görüntülendi - Haberler

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Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile öpüşürken görüntülendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bir süredir oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, eğlenmeye gittiği mekanda sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Çiftin mekanda çekilen öpüşme videosu da kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında Merve Boluğur ile evli kaldı ve boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı. Uzun süre aşk yaşadığı oyuncu ile ayrılan Dalkılıç, Erçel'le aynı dizide rol alan Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. İkili, önceki gün bir mekanda görüntülendi.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in bir etkinliğine giden Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşka geldi. Görüntüde Tansel Öngel ile sohbet eden Dalkılıç, bir ara sevgilisini dudağından öpüyor. İkilinin romantik anları da kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile öpüşürken görüntülendi

Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile öpüşürken görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Murat Dalkılıç, Merve Boluğur, Hande Erçel, Magazin, Haberler

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