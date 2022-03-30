Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile öpüşürken görüntülendi

Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, 2015-2017 yılları arasında Merve Boluğur ile evli kaldı ve boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı. Uzun süre aşk yaşadığı oyuncu ile ayrılan Dalkılıç, Erçel'le aynı dizide rol alan Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. İkili, önceki gün bir mekanda görüntülendi.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in bir etkinliğine giden Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşka geldi. Görüntüde Tansel Öngel ile sohbet eden Dalkılıç, bir ara sevgilisini dudağından öpüyor. İkilinin romantik anları da kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.