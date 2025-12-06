Haberler

Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İç kanama geçiren Murat Cemcir yoğun bakımdan çıkarken, eski dostu Ahmet Kural'ın ne aradığı ne de hastaneye gittiği ortaya çıktı. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Kural'ın bu konuda soru almamak için telefonunu kapattığını ve günlerdir ulaşılamadığını yazdı.

  • Murat Cemcir, iç kanama geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü.
  • Ahmet Kural'ın, Murat Cemcir'i hastanede ziyaret etmediği ve telefonla aramadığı iddia edildi.
  • Ahmet Kural'ın, Murat Cemcir ile ilgili sorular gelmesin diye telefonunu kapattığı söyleniyor.

49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, geçirdiği iç kanama sonrası acilen hastaneye kaldırıldı. Dört gün yoğun bakımda tedavi gören Cemcir, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından normal odaya alındı. Henüz taburcu olmayan oyuncunun tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada ünlü oyuncunun durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

GÖZLER AHMET KURAL'I

Cemcir'in hastane süreci devam ederken, yıllar boyunca "kardeş" olarak anılan eski partneri Ahmet Kural'ın ziyarette bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde ikiliyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

TELEFONLARINI KAPATTI

Dağıstanlı yazısında "Ahmet Kural hastaneye gitmedi. Bir zamanlar 'kardeşiz' dediği Murat Cemcir'i telefonla da aramadı. Hatta bu konudaki sorular gelmesin diye telefonunu kapattığı söyleniyor" ifadelerine yer verdi.

"MURAT BEKLEMİYOR AMA..."

Müge Dağıstanlı, Murat Cemcir'in Ahmet Kural'dan bir ilgi ya da geçmiş olsun mesajı beklemediğini ancak ortak dostların bu durumu konuştuğunu yazdı. Dağıstanlı'nın aktardığına göre dost çevresi "Ne yaşanmış olursa olsun, Murat ölümden döndü. Ahmet'in en azından bir araması gerekirdi" yorumunda bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHaberler.com .:

Adam değilmişsin Ahmeeet Filmlerde adamlık rolü yapıyon ama gerçekten adam değilsin

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıertuğrul ersoy:

Etme bulma dünyası sıla denen zerzevat bazı konularda bazı şeyler iddia ettiğinde cemcir KURAL’ın yanında durdu mu bende olsam ven de aramam gebersin

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Kesinlikle katılıyorum. Çok yerinde bir yorum olmuş.

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıSimu:

ne kadar küs ve düşman olursa olunsun, bi geçmiş olsun ziyareti yapılabilirdi. bu kadar kin ve nefret olmasın.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan duz:

Pislik TV sektörü. Vefasızlık diz boyu oyuncular çok kalitesiz insanlar tek derdi para

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bu sanatcıbozumruşarının hayatları çamur maalesef

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

ağız a bak sen 4x4 lüksün sanki muşmula

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıSam Fisher:

Mümkünse sen yorum yapma kardeş .

yanıt0
yanıt0
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular

Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.