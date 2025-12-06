Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
İç kanama geçiren Murat Cemcir yoğun bakımdan çıkarken, eski dostu Ahmet Kural'ın ne aradığı ne de hastaneye gittiği ortaya çıktı. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Kural'ın bu konuda soru almamak için telefonunu kapattığını ve günlerdir ulaşılamadığını yazdı.
- Murat Cemcir, iç kanama geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü.
- Ahmet Kural'ın, Murat Cemcir'i hastanede ziyaret etmediği ve telefonla aramadığı iddia edildi.
- Ahmet Kural'ın, Murat Cemcir ile ilgili sorular gelmesin diye telefonunu kapattığı söyleniyor.
49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, geçirdiği iç kanama sonrası acilen hastaneye kaldırıldı. Dört gün yoğun bakımda tedavi gören Cemcir, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından normal odaya alındı. Henüz taburcu olmayan oyuncunun tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada ünlü oyuncunun durumunun iyiye gittiği ifade edildi.
GÖZLER AHMET KURAL'I
Cemcir'in hastane süreci devam ederken, yıllar boyunca "kardeş" olarak anılan eski partneri Ahmet Kural'ın ziyarette bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde ikiliyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
TELEFONLARINI KAPATTI
Dağıstanlı yazısında "Ahmet Kural hastaneye gitmedi. Bir zamanlar 'kardeşiz' dediği Murat Cemcir'i telefonla da aramadı. Hatta bu konudaki sorular gelmesin diye telefonunu kapattığı söyleniyor" ifadelerine yer verdi.
"MURAT BEKLEMİYOR AMA..."
Müge Dağıstanlı, Murat Cemcir'in Ahmet Kural'dan bir ilgi ya da geçmiş olsun mesajı beklemediğini ancak ortak dostların bu durumu konuştuğunu yazdı. Dağıstanlı'nın aktardığına göre dost çevresi "Ne yaşanmış olursa olsun, Murat ölümden döndü. Ahmet'in en azından bir araması gerekirdi" yorumunda bulundu.