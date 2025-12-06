Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, geçirdiği iç kanama sonrası acilen hastaneye kaldırıldı. Dört gün yoğun bakımda tedavi gören Cemcir, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından normal odaya alındı. Henüz taburcu olmayan oyuncunun tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada ünlü oyuncunun durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

GÖZLER AHMET KURAL'I

Cemcir'in hastane süreci devam ederken, yıllar boyunca "kardeş" olarak anılan eski partneri Ahmet Kural'ın ziyarette bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde ikiliyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

TELEFONLARINI KAPATTI

Dağıstanlı yazısında "Ahmet Kural hastaneye gitmedi. Bir zamanlar 'kardeşiz' dediği Murat Cemcir'i telefonla da aramadı. Hatta bu konudaki sorular gelmesin diye telefonunu kapattığı söyleniyor" ifadelerine yer verdi.

"MURAT BEKLEMİYOR AMA..."

Müge Dağıstanlı, Murat Cemcir'in Ahmet Kural'dan bir ilgi ya da geçmiş olsun mesajı beklemediğini ancak ortak dostların bu durumu konuştuğunu yazdı. Dağıstanlı'nın aktardığına göre dost çevresi "Ne yaşanmış olursa olsun, Murat ölümden döndü. Ahmet'in en azından bir araması gerekirdi" yorumunda bulundu.