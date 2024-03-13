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Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok

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Bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeye Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın arası açıldı. Eski dostunun düğününe dahil katılmayan Cemcir, "Ahmet'le artık yollarımızın kesişmesine gerek yok" diyerek tüm ipleri kopardı.

Kardeş Payı dizisinin ardından Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız ve Çalgı Çengi gibi iddialı projelerde birlikte başrolü paylaşan Ahmet Kural ve Murat Cemcir arasındaki küslükte yeni bir gelişme yaşandı.

"AHMET SEVDİĞİM ESKİ BİR ARKADAŞIM"

Katıldığı bir davette Aramızda Kalmasın muhabiriyle sohbet eden Murat Cemcir, uzun süredir küs olduğu Ahmet Kural için "Bizim aramızda bir küslük yok. Ben kimseye küsmem, insanlar bana küser. Ben öyle dururum. Geri gelirler barışırlar sonra yine giderler. Ahmet gelmedi" dedi.

Kural'ın kendisine WhatsApp'dan düğün davetiyesi gönderdiğinin hatırlatılması üzerine sözlerine devam eden oyuncu "Ben WhatsAap kullanmıyorum, bazı numaralara bakmıyorum. Engelleme yok. Ahmet benim çok sevdiğim eski bir arkadaşım. Güzel maceralar yaşarsın ve biter. Ahmet Kural'la artık yollarımızın kesişmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.

Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok

AHMET KURAL NE DEMİŞTİ?

Ahmet Kural, geçtiğimiz aylarda Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili şunları söylemişti: "Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesi de yok. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler. Konuşmadığımız için davetiyeyi mesajla gönderdim. O da cevap yazmadı. Kırılmış bana. Durumumuza üzülüyorum, biz bu yola beraber çıktık. Bir anda küsüp gitmek, tavır yapmak kolay değildir. Hiç kimse nankörlük yapmasın bence. Bizler başarılı, iyi insanlardık. Maalesef şu an birbirimize kırgınız. Günün birinde barışılır, konuşulur. Biz düşman olacak insanlar değiliz. Nankör değiliz. Ben kimseye kapımı kapatmam. O zaten benim büyüğümdür. Bu anlaşmazlıklar geçer.

Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok

Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Murat Cemcir Ahmet Kural Magazin Haberler

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