Murat Boz'dan Tev'e 500 Bin TL'lik Bağış! - Haberler

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Murat Boz'dan Tev'e 500 Bin TL'lik Bağış!

Murat Boz'dan Tev'e 500 Bin TL'lik Bağış!

Daha öncede konser gelirinin tamamını TEV'e bağışlayan Murat Boz'dan yine anlamlı hareket… Annesi emekli öğretmen olan ve öğrencilere her zaman destek sağlayan Murat Boz, Türk Eğitim Vakfı'na 500 bin TL'lik bağışta bulundu.

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Şu sıralar Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisiyle adından söz ettiren Murat Boz Türk Eğitim Vakfı'na yaptığı 500 bin TL'lik bağışla gündeme geldi.

Reklam yüzü olduğu marka için parfüm koleksiyonu çıkaran oyuncu buradan elde edilen gelirin tamamını bağışladı. Boz, daha öncede konser gelirinin tamamını TEV'e bağışlamıştı.

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