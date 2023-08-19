Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldığı iddiasını yalanladı

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncularından Müjde Uzman'ın yeni sezon öncesi kadrodan ayrıldığı ileri sürüldü. Hakkında çıkan iddiaya sosyal medya hesabından cevap veren Uzman, "Madem yalan haber yapmakta ısrarcı olanlar var, ben de ifşa eder kim haberci kim yalancı ortaya dökerim" diyerek tepki gösterdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" rolünü oynayan başarılı oyuncu Müjde Uzman'ın yeni sezon öncesi projede ayrıldığı iddia edildi. X hesabından paylaşım yapan oyuncu, hakkındaki ayrılık iddiasını yalanlayarak tepki gösterdi.

"KİM HABERCİ KİM YALANCI ORTAYA DÖKERİM"

Dizideki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müjde Uzman, yaptığı paylaşımla ayrılık iddiasını yalanlayarak "Madem yalan haber yapmakta ısrarcı olanlar var, ben de ifşa eder kim haberci kim yalancı ortaya dökerim, insanlar bilsin. Buyurun, ikinciye dahil olan bir. Ne denir bunlara bilemedim gerçi şimdi" ifadelerini kullandı.