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Muğla haberi: Sibel Can Bodrum'u coşturdu

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Muğla haberi: Sibel Can Bodrum'u coşturdu

Muğla haberler... Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum'da sahne alan Sibel Can, muhteşem sesi ve enerjisiyle Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum'da sahne alan Sibel Can, muhteşem sesi ve enerjisiyle Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Biletlerin saatler öncesinde tükendiği ve yoğun istek üzerine ikinci kez Bodrum'da sevenleriyle buluşan Sibel Can, geçmişten günümüze birçok şarkıyı sevenleriyle beraber seslendirdi. Sahneye beyaz bir elbiseyle çıkan Sibel Can, güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırdı.

" Zeki Müren'i anmadan olmaz"

"Bodrum'dayız ve onu anmadan olmaz. Bütün alkışlar ona gelsin" diyen Sibel Can, sahnede Zeki Müren'i anarak "Şimdi Uzaklardasın" şarkısını seslendirdi.

İki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, gece sonunda hareketli şarkıları ve dansları ile hayranlarını coştururken "Yıllardır sevginize, güzel alkışlarınıza layık olmaya çalışıyorum. İyi ki varsınız" diyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Zeki Müren Sibel Can Bodrum Magazin Haberler

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