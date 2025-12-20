Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı.

Programın sunucusu Müge Anlı, 19 Aralık'ta 52 yaşına girerken, yapım ekibi bu özel günü canlı yayında sürpriz bir kutlamayla taçlandırdı.

Stüdyodaki ekip, yayının ortasında hazırladıkları sürprizle Anlı'yı hem şaşırttı. Doğum günü pastasını kesmeden önce duygularını paylaşan Anlı, "Allah'a şükürler olsun. Bir yılı daha geride bıraktık, hayat devam ediyor. Umarım sağlıklı ve mutlu bir şekilde daha uzun yıllar geçiririz" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da stüdyodaki doğum günü kutlamasında bir gelenek bozulmadı. Avukat Rahmi Özkan, Anlı'ya doğum günü hediyesi olarak altın taktı ve ardından miktarı "Cumhuriyet" diyerek belirtti.

CUMHURİYET ALTININ FİYATI NE KADAR?

Söz konusu hediye bu olunca herkes güncel altın fiyatlarını merak etti. İşte güncel Cumhuriyet altını fiyatı:

Cumhuriyet Altını Alış Fiyatı: 39.825,00 TL

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.426,00TL