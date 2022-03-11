Müge Anlı'nın konuğuna söylediği ifadeler tepki çekti: Sen almazsan karına, üst kat komşusu alır - Haberler

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Müge Anlı'nın konuğuna söylediği ifadeler tepki çekti: Sen almazsan karına, üst kat komşusu alır

Haberler.com - Emre İliksiz - Magazin
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16 gün evli kaldığı eşinin tüm evi boşalttığı ve eşyalarını çaldığı iddiasıyla programa katılan Mehmet Esen'e Müge Anlı'nın söylediği sözler gündem oldu. Eşinin tüm ihtiyaçlarını aldığını belirten Esen'e Müge Anlı, "Benim eşim çalışmasa tabii ki ben alacağım, kim alacak başka? Sen almazsan karına o zaman üst kat komşusunun kocası alır. Eşinin ihtiyaçlarını karşılayacaksın" dedi. Bu sözler sosyal medyada tepki çekerken bir kesim ise Anlı'nın söylediklerinin haklı olduğunu savundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç olaylar ele alınmaya devam ediyor. Adana'da yaşayan 39 yaşındaki iki çocuk babası Mehmet Esen, eşinden ayrıldıktan sonra ikinci baharını yaşamak isteyerek lise arkadaşıyla bir ilişkiye başladı.

16 GÜNLÜK EŞİ EVİNİ BOŞALTIP GİTTİ

Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tekrar eşiyle barışan Esen, Aralık ayından tekrar ayrılarak solist sevgilisiyle bir araya geldi. Neslihan ile evlenen Esen, 16 günlük evliliğin ardından evini boşaltılmış ve eşyaları alınmış halde buldu.

"SEN ALMAZSAN KARINA ÜST KAT KOMŞUSU ALIR"

2 hafta evli kaldığı eşine tüm ihtiyaçlarını aldığını belirten Esen'e seyirciler gülmeye başladı. Müge Anlı ise "Hanımlar gülüyor ama ben de tutamıyorum kendimi. Ben gerçekten sizleri anlayamıyorum. Bunları bir kadın olarak söylüyorum. Benim eşim çalışmasa tabii ki ben alacağım, kim alacak başka? Sen almazsan karına o zaman üst kat komşusu alır. Eşinin ihtiyaçlarını karşılayacaksın" dedi.

Müge Anlı'nın bu ifadeleri sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Müge Anlı'nın konuğuna söylediği ifadeler tepki çekti: Sen almazsan karına, üst kat komşusu alır

Müge Anlı'nın konuğuna söylediği ifadeler tepki çekti: Sen almazsan karına üst kat komşusu alır

Müge Anlı'nın konuğuna söylediği ifadeler tepki çekti: Sen almazsan karına üst kat komşusu alır

Müge Anlı'nın konuğuna söylediği ifadeler tepki çekti: Sen almazsan karına üst kat komşusu alır

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Magazin

Müge Anlı İle Tatlı Sert, Müge Anlı, Magazin, Haberler

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Yorumlar (13)

Hek Tor:

Eeee, bizim millet muhtar bile olamayacakları baş tacı edip allayıp pullayıp fenomen yapmakta dünya lideridir, yani Müge''yi yaptıkları gibi... Ama sonradan astarı ortaya çıktığı halde bile yine de pohpohlamaktan geri kalmazlar. Aziz Nesin ne de güzel tarif etmişti.

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mr.x:

müge anılın çuvalı dolsun yeter..ağzına geleni konuşuyor karacahil

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Alis Yiğit:

Müge anlı gibi doğru düzgün birine yakışmadı

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