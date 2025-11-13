Haberler

Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu

Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu
Güncelleme:
Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 78. doğum gününde yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatının ardından ortaya atılan iddialar, Abacı'nın Tuzla'da villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireler, bankada yüksek miktarda nakit para ile bir otomobil ve bir cipten oluşan geniş bir mal varlığı bıraktığını öne sürüyor. Bu servetin kime kalacağı ise ortaya çıktı.

  • Muazzez Abacı'nın mal varlığı arasında Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireler, bankada nakit para, bir otomobil ve bir cip bulunuyor.
  • Muazzez Abacı'nın tek çocuğu olan kızı Saba Abacı, yasal mirasçı olarak belirtiliyor.
  • Muazzez Abacı'nın 1,2 milyar doları aşan servet iddiası herhangi bir resmi doğrulamaya dayanmıyor.

Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Muazzez Abacı, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 78. doğum gününde yaşamını yitirdi. Sanatçının mirası ve servetine dair ortaya atılan iddialar ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Muazzez Abacı, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen usta sanatçı, 78. yaş gününde hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu.

SERVETİ VE MİRASINA DAİR İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Abacı'nın vefatının ardından, geride bıraktığı mal varlığı sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Sabah'ın haberine göre, ünlü sanatçının İstanbul'un farklı ilçelerinde değerli gayrimenkulleri bulunuyordu. Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireler ile bankada yüksek miktarda nakit para, bir otomobil ve bir cipin Abacı'nın mal varlığı arasında olduğu ileri sürülüyor. Bazı kaynaklarda geçen "1,2 milyar doları aşan servet" iddiası ise herhangi bir resmi doğrulamaya dayanmıyor.

MİRASÇI OLARAK KIZI ÖNE ÇIKIYOR

Sanatçının mirasına ilişkin merak edilen bir diğer konu da kime kalacağı oldu. İddialara göre Muazzez Abacı'nın tek çocuğu olan kızı Saba Abacı, yasal mirasçı olarak gündeme geliyor. Konuya ilişkin aileden veya resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
title
