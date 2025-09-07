Mr.TheCan'ın gösterişli yaşamı Magazin Bahane'de masaya yatırıldı

Son zamanlarda sıkça konuşulan fenomen isimlerden biri olan Mr.TheCan, bu hafta Magazin Bahane programında gündemdeydi. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Mr.TheCan'in sosyal medya paylaşımlarıyla sergilediği lüks yaşamı, milyon dolarlık harcamalarını ve influencerlık üzerinden kurduğu marka algısını masaya yatırdı. Fenomen kültürünün toplum üzerindeki etkileri de tartışıldı.

"SOSYAL MEDYADA INFLUENCER HESAPLARI GÜNDEMDE"

Programın açılışında Gökay Kalaycıoğlu, sosyal medya influencerlarının marka tanıtımlarındaki rolünü değerlendirerek, doğru yönlendirme yapan influencerlarla takipçilerini yanlış etkileyen hesapların ayrılması gerektiğini vurguladı.

"ELAZIĞLI BİR TEZGAHTARDAN MİLYONLUK YAŞAMA"

Hakan Solaker, Mr.TheCan'in geçmişine dair dikkat çeken bir detay paylaştı. Küçük bir tezgahtarlıktan başlayan yaşam hikâyesinin, sosyal medya sayesinde milyon dolarlık bir gösterişe dönüştüğünü belirterek, fenomenin hızlı yükselişini ele aldı.

"İNFLUENCERLIK ARTIK ESKİ CAZİBESİNİ KAYBETTİ"

Kalaycıoğlu, fenomen kültürünün geldiği noktaya dikkat çekerek, influencerlığın artık eskisi kadar "geçer akçe" olmadığını söyledi. "Mutluluğunu satışa çıkarmışsın, her şeyini fiyatlandırmışsın" diyerek Mr.TheCan'in hayat tarzına sert eleştirilerde bulundu.

"GÖSTERİŞLİ YAŞAMIN ARDINDAKİ VİCDAN SORGUSU"

Programda ayrıca Mr.TheCan'in sosyal medyada sıkça paylaştığı lüks yaşam tarzı eleştirildi. Hakan Solaker, "Bu kadar yoksulluğun içinde böylesine gösteriş yapmak vicdana sığmaz" diyerek fenomenin yaklaşımını sorguladı. Kalaycıoğlu ise "Gerçek zengin olsan, markalar senin kapına gelir" sözleriyle Mr.TheCan'in lüks anlayışına göndermede bulundu.