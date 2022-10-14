Moujan Rajaei… TÜRKİYE ADINA 3. KEZ YARIŞACAK!
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Daha önce Türkiye için yarışıp iki farklı yarışmada birinci olan Moujan Rajaei Türkiye için üçüncü tacı kazanacağına söz verdi ve iddialı konuştu: Malezya’da Güzellik Tacı Bizim Olacak …
2020 ve 2021 Yıllarında Uluslararası Güzellik Yarışmalarında Ülkemiz adına yarışmış Ay Yıldızlı Bayrağımızı dalgalandırarak "MISS ASİA " seçilmiş olan tescilli güzel, Moujan Rajaei Türkiye adına üçüncü tacı kazanmak için bu hafta Kuala Lumpur a yarışmaya gidiyor.
Rus asıllı olan Moujan Rajaei : " Malezya'da daha önce Türkiye güzellik yarışmalarında temsil edilmemiş ilk defa Türkiye'yi temsil edeceğim bu Ülkede Ülkemizin Bayrağının dalgalandırılması benim için büyük bir onur ve şeref olacaktır. Kuala Lumpur'dan o tacı ülkemizi getireceğim." diye söz verdi.
Queen Worldwide Yarışmasının ceo su olan "Amy Sunio Abarquez" : Türkiye'nin bu yarışmaya katılmasını heyecanla bekliyoruz. Dedi.