Moujan Rajaei… TÜRKİYE ADINA 3. KEZ YARIŞACAK!

Daha önce Türkiye için yarışıp iki farklı yarışmada birinci olan Moujan Rajaei Türkiye için üçüncü tacı kazanacağına söz verdi ve iddialı konuştu: Malezya’da Güzellik Tacı Bizim Olacak …

2020 ve 2021 Yıllarında Uluslararası Güzellik Yarışmalarında Ülkemiz adına yarışmış Ay Yıldızlı Bayrağımızı dalgalandırarak "MISS ASİA " seçilmiş olan tescilli güzel, Moujan Rajaei Türkiye adına üçüncü tacı kazanmak için bu hafta Kuala Lumpur a yarışmaya gidiyor.

Rus asıllı olan Moujan Rajaei : " Malezya'da daha önce Türkiye güzellik yarışmalarında temsil edilmemiş ilk defa Türkiye'yi temsil edeceğim bu Ülkede Ülkemizin Bayrağının dalgalandırılması benim için büyük bir onur ve şeref olacaktır. Kuala Lumpur'dan o tacı ülkemizi getireceğim." diye söz verdi.

Queen Worldwide Yarışmasının ceo su olan "Amy Sunio Abarquez" : Türkiye'nin bu yarışmaya katılmasını heyecanla bekliyoruz. Dedi.