Mood Ödülleri'nin Geri Sayımı Başladı

Burak Akan, başkanlığında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödülleri, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel konsept ile bu yıl hem Ankara'da hem de İstanbul'da düzenlenecek. Halk oylaması önümüzdeki hafta www.moododulleri.com.tr üzerinden başlayacak. Jüri üyeleri arasında Burak Hakkı, Dr. Ender Saraç, Av. Bedia Teymur, Hakkı Ergök gibi isimler yer alırken, düzenleme komitesinde Sıla Uysal, Gülşah Güneş Ulusoy, Cihangir Ulusoy gibi isimler bulunuyor.

Burak Akan, başkanlığında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödülleri Cumhuriyet'in 100. Yılına özel konsepti ile hem Ankara'da hem de İstanbul'da düzenlenecek.

Her yıl katılımcıları ve gösterileriyle zirvedeki yerini koruyan Mood Ödülleri'nde halk oylaması önümüzdeki hafta www.moododulleri.com.tr üzerinden başlıyor.

Bu yılki Jüri üyeleri: Burak Hakkı, Dr. Ender Saraç, Hakkı Ergök, Av. Bedia Teymur, Güvenç Kurtar, Selma Şentürk, Suat Yanc, Ahmet Bircan, Çağlar Tavşanoğlu, Kambiz Babaei, Begüm Gürel ve İbrahim Göğem yer alırken;

Düzenleme Komitesi ise: Sıla Uysal, Gülşah Güneş Ulusoy, Cihangir Ulusoy, Ahmet Kadir Alparslan,Burak Torun, Nihal Coşkun, Muammer Aydın, Fadıl Coşkun gibi isimlerden oluşuyor.

Mood Ödülleri Jüri Komite Başkanı Burak Akan: "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Mood Ödüllerimizi bu yıl hem Ankara'da hem İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Jüri oylarının yanı sıra halk oylamasında kazanan sanatçılar ödüllerine kavuşacaklar. Eminim bu yıla emek katan, değer katan herkes ödüllerine kavuşacak ve her yıl olduğu gibi bu ödül sahiplerine uğur getirecek." dedi.