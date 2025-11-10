Moda dünyasının parlayan yıldızı Emrullah Köroğlu'ndan Işın Karaca'ya özel tasarım

Zarif detaylar, cesur çizgiler ve modern dokunuşlarıyla dikkat çeken tasarımlarıyla Emrullah Köroğlu, modaseverlerin radarında olmaya devam ediyor.

Genç moda tasarımcısının kurduğu moda markası "Successo", kısa sürede moda dünyasında dikkat çekmeyi başararak feminen çizgileri ve iddialı siluetleriyle stil sahibi kadınların yeni gözdesi haline geldi.

Birçok ünlüyü giydiren Köroğlu, son olarak Işın Karaca'yı giydirdi. Parlak taş işlemeleriyle göz kamaştıran elbise, Işın Karaca'nın güçlü sahne enerjisiyle birleşince seyircilerden tam not aldı.

"Her tasarımımda kadının gücünü, zarafetini ve özgünlüğünü yansıtmak istiyorum," diyen Emrullah Köroğlu, moda dünyasında adından söz ettirmeye devam etmeye ve her tasarımıyla ilham vermeyi sürdürüyor.