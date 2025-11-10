Haberler

Moda dünyasının parlayan yıldızı Emrullah Köroğlu'ndan Işın Karaca'ya özel tasarım

Moda dünyasının parlayan yıldızı Emrullah Köroğlu'ndan Işın Karaca'ya özel tasarım
Genç tasarımcı Emrullah Köroğlu, moda dünyasında adından söz ettiriyor. Feminen ve iddialı tasarımlarıyla öne çıkan Köroğlu, son olarak Işın Karaca için hazırladığı ışıltılı elbiseyle büyük beğeni topladı. "Kadının gücünü ve zarafetini yansıtmak istiyorum" diyen Köroğlu, modaseverlerin ilgi odağı oldu.

Zarif detaylar, cesur çizgiler ve modern dokunuşlarıyla dikkat çeken tasarımlarıyla Emrullah Köroğlu, modaseverlerin radarında olmaya devam ediyor.

Moda dünyasının parlayan yıldızı Emrullah Köroğlu'ndan Işın Karaca'ya özel tasarım

Genç moda tasarımcısının kurduğu moda markası "Successo", kısa sürede moda dünyasında dikkat çekmeyi başararak feminen çizgileri ve iddialı siluetleriyle stil sahibi kadınların yeni gözdesi haline geldi.

Moda dünyasının parlayan yıldızı Emrullah Köroğlu'ndan Işın Karaca'ya özel tasarım

Birçok ünlüyü giydiren Köroğlu, son olarak Işın Karaca'yı giydirdi. Parlak taş işlemeleriyle göz kamaştıran elbise, Işın Karaca'nın güçlü sahne enerjisiyle birleşince seyircilerden tam not aldı.

"Her tasarımımda kadının gücünü, zarafetini ve özgünlüğünü yansıtmak istiyorum," diyen Emrullah Köroğlu, moda dünyasında adından söz ettirmeye devam etmeye ve her tasarımıyla ilham vermeyi sürdürüyor.

