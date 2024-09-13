Konu: Miss Turkey! Ahmet Çakar 6 yıl önceki sözlerinin gündem olmasına isyan etti

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali, dün akşam gerçekleşti. Haftalardır kampta olan 20 finalist, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk gibi isimlerin yer aldığı jüri karşısına çıktı. Yarışmada birinci olan İdil Bilgen, vatandaşları ikiye bölerken Ahmet Çakar'ın yıllar önce başka bir güzel için yaptığı eleştiri yeniden gündeme geldi.

"HEPİNİZ YALANCISINIZ"

Çakar'ın seneler önce Miss Turkey seçilen Ecem Uzgör için söylediği "Ben kızımıza çirkin demiyorum; sevimli, tatlı, iyi huylu olabilir ama Türk genç kızını güzel olarak temsil etmesi… Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be" sözleri Bilgen'in fotoğrafıyla birleştirilerek paylaşılmaya başlandı. Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Çakar, "Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz ben bu ifadeleri bu kızımız için kullanmadım. Bu yaklaşık altı yıl önce başka bir Türkiye Güzeli kızımız içindi" diyerek tepki gösterdi.