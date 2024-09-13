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Konu: Miss Turkey! Ahmet Çakar 6 yıl önceki sözlerinin gündem olmasına isyan etti

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24 yaşındaki İdil Bilgen'in Miss Turkey 2024 seçilmesinin ardından Ahmet Çakar'ın yıllar önce başka bir güzel için söylediği "Ben temsil etsem daha iyi be" sözleri yeniymiş gibi yayınlanmaya başladı. Yıllar önceki sözlerinin yeniden gündeme gelmesine sinirlenen Çakar, "Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz ben bu ifadeleri bu kızımız için kullanmadım" dedi.

Türkiye'nin tescilli güzellerinin belirlendiği Miss Turkey finali, dün akşam gerçekleşti. Haftalardır kampta olan 20 finalist, Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk gibi isimlerin yer aldığı jüri karşısına çıktı. Yarışmada birinci olan İdil Bilgen, vatandaşları ikiye bölerken Ahmet Çakar'ın yıllar önce başka bir güzel için yaptığı eleştiri yeniden gündeme geldi.

"HEPİNİZ YALANCISINIZ"

Çakar'ın seneler önce Miss Turkey seçilen Ecem Uzgör için söylediği "Ben kızımıza çirkin demiyorum; sevimli, tatlı, iyi huylu olabilir ama Türk genç kızını güzel olarak temsil etmesi… Dalga mı geçiyorsunuz, ben temsil etsem daha iyi be" sözleri Bilgen'in fotoğrafıyla birleştirilerek paylaşılmaya başlandı. Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Çakar, "Hepiniz yalancısınız ve trolsünüz ben bu ifadeleri bu kızımız için kullanmadım. Bu yaklaşık altı yıl önce başka bir Türkiye Güzeli kızımız içindi" diyerek tepki gösterdi.

Konu: Miss Turkey! Ahmet Çakar 6 yıl önceki sözlerinin gündem olmasına isyan etti

Konu: Miss Turkey! Ahmet Çakar 6 yıl önceki sözlerinin gündem olmasına isyan etti

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Magazin

Ahmet Çakar Magazin

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Yorumlar (4)

Kemal Ortac:

Bence miss gibi kız .

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Şanssız Dertli:

Kalbi güzel olsun, nedem ben kuru güzelliği.

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Selim AYDOĞAN:

Fark etmez bunun içinde geçerli olabilir

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Zaky:

Onu bunu bilmem bence Miss Ozguven odulunu hakediyor.. Nasil bir oz guven duygusudur ki bu yarismaya katildin..

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