Minik Ömer Büyüdü! Annesinin Boyunu Aştı

Eski manken Demet Şener, 2005 yılında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocukları olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay çifti, uzun süren evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı. İkilinin boşanması oldukça olaylı olmuş ve İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'i aldattığı iddia edilmişti.

İki çocuk annesi Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile dünya evine girdi. Ancak Şener'in bu evliliği uzun sürmedi ve ikili, geçtiğimiz yılın mart ayında boşandı.

Şimdilerde lojistik işiyle uğraşan Tolga Arman ile aşk yaşayan Şener, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

ANNEN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Demet Şener "Canım Ömerim iyi ki doğdun. Ne ara bu kadar büyüdün. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" dedi.

Fotoğraflarda Şener'in 13 yaşındaki oğlu Ömer'in annesinin boyunu geçtiği görüldü.

Şener, oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol oynadığı anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Babasının izinden giden Ömer Kutluay ise yakışıklılığı ile dikkat çekti.