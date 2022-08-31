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Milyonluk Yeni Araba ile Kendini Ödüllendirdi

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Milyonluk Yeni Araba ile Kendini Ödüllendirdi

Oyuncu ve yapımcı kimliğinin yanında ticarete atılan Tolgahan Sayışman, kendini ödüllendirerek 3 milyon değerinde 2022 model BMW araba aldı.

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Amaya İstanbul'da görüntülendi. Yakın zamanda inşaat işini giren ve Fethiye'de 7 villalık bir inşaat yapan Sayışman, burada toplantı gerçekleştirdi.

Hem oyuncu hem yapımcı hem de ticarete atılan Tolgahan Sayışman, kendini de ödüllendirerek 3 milyon değerinde 2022 model BMW araba aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Tolgahan Sayışman İstanbul Fethiye Magazin Haberler

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