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Midyeci Ahmet, çalışanlarına dövize endeksli maaş ödemeye başlıyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Midyeci Ahmet isimli dükkanlarıyla tanınan Ahmet Çiçek, çalışanlarına dövize endeksli maaş ödeyeceğini söyledi. "Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri hissetmesin" diyen Çiçek, İstanbul İkitelli ve Yunanistan'da bulunan fabrikalarında çalışanlara minimum 712 euro yani 13 bin TL maaş vereceğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda boşandığı eşiyle yaşadığı mal paylaşımı nedeniyle gündeme gelen Midyeci Ahmet lakaplı Ahmet Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenomen isim, son paylaşımında çalışanlarına dövize endeksli maaş vereceğini açıkladı.

"MİNİMUM 712 EURO MAAŞ"

Konuyla alakalı Instagram hesabından paylaşım yapan Midyeci Ahmet, "Yunanistan'daki fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız 712 euro alıyor. İstanbul'da İkitelli fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız da minimum 712 euro alacak. Evet yanlış duymadınız bundan sonra Midyeci Ahmet ailesinde çalışan iş arkadaşlarımız, dövize endeksli maaş alacaktır. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın maaşları erimeyecek. Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri kalmış hissetmeyecekler ve hak ettiklerini alacaklar. Çok mutluyum uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Hayırlı uğurlu olsun umarım benzeri değişiklikleri yapabilecek güçteki işletmelere örnek ve ilham oluruz. Her şey vatan için, sizi seviyorum. Bundan sonra Midyeci Ahmet'te döviz bazlı maaş" dedi.

Midyeci Ahmet, çalışanlarına dövize endeksli maaş ödemeye başlıyor

BİRÇOK ÜLKEDE ŞUBESİ BULUNUYOR

Avrupa'da üretim tesisi olarak Yunanistan'da fabrika kuran Midyeci Ahmet, Türkiye'nin yanı sıra Dubai, İngiltere, Katar, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan, Almanya ve Yunanistan'da da şubeler açtı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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