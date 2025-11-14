Michael Jackson'ın mirasıyla ilgili davada Paris Jackson'a ret kararı

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, babasının mirasını yöneten temsilcilere karşı açtığı davada önemli bir hukuki engelle karşılaştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Mitchell L. Beckloff, Paris'in sunduğu şikâyetin büyük bölümünü California'nın anti-SLAPP yasasına dayanarak reddetti. Bu yasa, ifade özgürlüğü ve anayasal dilekçe hakkının kötüye kullanımını engellemek amacıyla çıkarılmıştı.

Paris Jackson'ın şikâyetinin yalnızca küçük bir kısmı yasal olarak geçerliliğini koruyor. Ancak Paris'in sözcüsü Page Six'e yaptığı açıklamada, yeni bir başvuru hazırlığında olduklarını belirtti, "Verilen karar yalnızca küçük usule ilişkin konularla sınırlıdır. Gerçekleri değiştirmiyor. Vekillerin ve avukatlarının sergilediği davranışlar ciddi soru işaretleri yaratıyor. Paris, ailesinin adil şekilde muamele görmesi için çalışmaya devam edecek."

İDDİA: MİRAS FONLARI USULSÜZ KULLANILDI

Paris Jackson, Haziran ayında babasının mirasıyla ilgili olarak mahkemeye başvurarak, fonların nasıl kullanıldığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Mahkemeye sunulan belgelerde, mirasın yöneticileri John Branca ve John McClain'in, bazı hukuk firmalarına her yıl yönetim kurulu onayı olmadan yüksek miktarda "prim" ödediği öne sürüldü. 2018 yılında bu firmalara toplam 625 bin dolarlık ödeme yapıldığı iddia edildi. Belgelerde bu ödemelerin "zaten yüksek ücret alan avukatlara yapılan cömert bahşişler" olduğu ifade edildi.

MİRASTAN 65 MİLYON DOLAR YARARLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Paris'in bu iddialarına karşılık olarak Michael Jackson'ın mirasını yöneten vekiller, 9 Ekim tarihli mahkeme belgelerinde, Paris'in şimdiye kadar 65 milyon dolar tutarında yarar sağladığını ileri sürdü

JACKSON'IN MİRASI 2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Miras yöneticileri ayrıca, Michael Jackson'ın ölümünden sonra devraldıkları mirasın borç yüklü olduğunu, ancak yaptıkları ticari hamlelerle mirası 2 milyar dolarlık bir değere ulaştırdıklarını da vurguladı. "Bu miras artık müzik endüstrisinde etkili bir güç haline gelmiştir" ifadelerine yer verildi.