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Devlet Bahçeli'nin zor anları! Cenazede izdihamın ortasında kaldı

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dua edip Tayfur'un tabutunu okşadı. Bahçeli, alandan ayrıldığı sırada kısa süreli izdiham tehlikesi yaşandı. MHP lideri, korumalarının eşliğinde güçlükle makam aracına binebildi.

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Tören sonrası Ferdi Tayfur'un naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze törenine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

TAYFUR'UN CENAZESİNE KATILAN BAHÇELİ, GÜÇLÜKLE İLERLEYEBİLDİ

Bahçeli, Ferdi Tayfur'un tabutunu okşadı. Üzgün olduğu görülen Bahçeli Tayfur için dua etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin alandan ayrılışı sırasında kısa süreli izdiham tehlikesi atlatıldı. Korumaların açtığı koridordan ilerleyen Bahçeli, güçlükle makam aracına binebildi.

"GÖNÜL DİYARIMA TERCÜMAN OLAN USTAYDI"

Öte yandan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Bahçeli şunları söylemişti: "Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

"EMMİOĞLU ŞİMDİ YETİM KALDI"

Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

Devlet Bahçeli'nin zor anları! Cenazede izdihamın ortasında kaldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

hadi az kaldı darısı başına

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ben hayatımda böyle kalabalık cenaze görmedim ne kadar seveni var biliyorduk fakat bu kadar da bilmezdik herkese nasip olmayan sevgi

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