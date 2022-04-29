MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, 3. kez kansere yakalandı - Haberler

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MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur, 3. kez kansere yakalandı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Daha önce iki kez kansere yakalanan sevilen sanatçı Özkan Uğur, sosyal medya hesabından hastalığının nüksettiğini söyledi. Akıllı ilaç tedavisine başladığını duyuran şarkıcı, bu süreçte kalabalık ortamlara giremeyeceği için konserlerine de ara verme kararı aldı.

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalandı ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuştu. Sosyal medya hesabından kötü haberi veren şarkıcı, hastalığının bir kez daha nüksettiğini söyledi.

"AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLADIM"

Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 3. kez kansere yakalandı

2 KEZ KANSERİ YENMİŞTİ

2013 yılında lenf kanserine yakalanan Özkan Uğur, hastalığı atlattıktan 7 sene sonra ikinci kez yakalanmıştı. Tedaviler sonucu kanseri bir kez daha yenen şarkıcı ve oyuncu geçtiğimiz sene hastaneden çıkarken görüntülenmişti. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Özkan Uğur, sağlık durumu hakkında "Hastalığımdan dolayı altı ayda bir kontrole geliyorum. Her şey iyi, normal şu anda. Yakında hep birlikte kavuşacağız" demişti.

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 3. kez kansere yakalandı

MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 3. kez kansere yakalandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Özkan Uğur, Mfö, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Seviyoruz Özkan Uğur'u, Allah şifa versin inşAllah ..

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