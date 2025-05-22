Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle
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Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle
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Hukuk fakültesine gitmeden alternatif bir eğitim sürecine katılan Kim Kardashian, Kaliforniya'daki staj programını tamamladı. Haftada 18 saat bire bir eğitim alarak toplamda 5 binden fazla saat ders yaptı. Şimdi baro sınavına girerek resmen avukat olma yolunda son aşamaya geldi. ABD'de sadece dört eyalet bu yönteme izin veriyor; Kaliforniya da onlardan biri.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, hukuk kariyerinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Altı yıl süren zorlu bir eğitim sürecinin ardından hukuk fakültesine gitmeden uyguladığı alternatif hukuk programını başarıyla tamamlayan Kardashian, artık Kaliforniya Baro Sınavı'na katılma hakkına sahip.

HUKUK FAKÜLTESİ YERİNE "LEGAL APPRENTİCESHİP" SİSTEMİ

Kaliforniya eyaleti, ABD'de hukuk fakültesi dışında avukat olabilmeyi mümkün kılan birkaç eyaletten biri. "Legal apprenticeship" olarak adlandırılan bu sistem sayesinde adaylar, bir avukat ya da hâkimin yanında stajyer olarak eğitim alarak baro sınavına hazırlanabiliyor. Kim Kardashian da bu az bilinen yöntemi seçti. Altı yıl boyunca haftada ortalama 18 saatlik bire bir hukuk eğitimi aldı ve toplamda 5.000 saati aşkın ders çalıştı. 2021 yılında ilk adım olan "baby bar" sınavını geçerek yasal eğitimine devam etme hakkı kazandı. Şimdi ise tüm süreci tamamlayarak baro sınavına girmeye hazır.

Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

SADE BİR MEZUNİYET TÖRENİ VE DUYGUSAL ANLAR

Kardashian, mezuniyetini Beverly Hills Oteli'nde düzenlenen küçük ve özel bir törenle kutladı. Mezuniyet kepi taktığı anları sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, hukuk yolculuğunun gururunu yaşadı. Törene Kardashian'ın kardeşi Khloé Kardashian, mentorluk yapan avukat Jessica Jackson ve CNN'den tanınmış isim Van Jones da katıldı. Jackson, törende yaptığı konuşmada Kardashian'ın sürecini şöyle tanımladı, "Hiçbir ayrıcalığı yoktu. Hukuk fakültesi dersleri olmadan, sadece kararlılığıyla ilerledi. Bu, şimdiye dek gördüğümüz en ilham verici hukuk yolculuklarından biri."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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