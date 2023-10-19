MESAM'DAN İSRAİL KATLİAMINA SERT TEPKİ!

Kısa adı MESAM olan ve 14 bin sanatçı üyesi bulunan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, İsrail katliamlarına yaptığı yazılı açıklama ile sert tepki gösterdi.

Sanatçılar, İsrail katliamına sert tepki gösterdi

182 ülkede temsil edilen ve sanat camiasından 14 bin üyesi bulunan MESAM tarafından yapılan yazılı açıklamada;

"İsrail tarafından, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş Gazze Hastane Katliamı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz.

Evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği bu durum asla kabul edilemez. Yapılan saldırıları nefretle kınıyor, Filistin halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz " denildi.