Meryem, Levent'in yalanlarıyla sarsılıyor

Levent'in Zeynep'in gidişi konusunda kendisine yalan söylediğini Beste'den öğrenen Meryem yıkılır.

Levent, Beste'yle büyük bir kavgaya tutuşurken Levent'e güveni kaybeden Meryem, yaşananlardan habersiz olan Zeynep'le birlikte Suavi'yi ötanazi fikrinden vazgeçirdikten sonra bir daha o eve gitmeme kararı vermiştir.

Öte yandan Zeynep'e kurduğu tuzak ortaya çıkan Feyza ise her şeyini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Feyza ile ilgili kararı Cüneyd'in vermesi ise Sadi'nin onu iktidarına ilk kez bu kadar açıktan bir rakip olarak görmesine sebep olur.

Bu durumdan tek çıkışı ise Sadi'nin bulduğu güçlü damat adayı Affan olacaktır. Ancak Feyza'nın kaderi, kendi seçimi olacaktır.

Suavi'yle görüşmesinden mutlu ayrılan Zeynep halen Cüneyd'e kırgın olsa da Cüneyd, hakkına girdiği kızın gönlünü almak için çare aramaya başlar.

Bu yolda kendi evliliğini yürütmekte zorlanan Levent'ten ona yol göstermesini isteyecektir.

Ancak Levent ikilinin birlikteliğinden habersizmiş gibi davranmak zorundadır. Fransa meselesinde Mira ile Zeynep arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığını anlatmak isteyen Levent'e küs olan Meryem ise ötanazi sırrını ondan saklarken benzer bir duruma düştüğünü fark eder.

Ancak Suavi ölüme gitmeden önce, ikisinin de doğruları söylemek için vakti daralmıştır.