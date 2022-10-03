Merve Boluğur, düğüne böyle hazırlandı

Müzisyen sevgilisi Mert Aydın ile bir süredir birlikte olan oyuncu Merve Boluğur, bugün evlendi. Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları ise büyük beğeni topladı.