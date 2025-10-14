Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret belli oldu

atv ekranlarında yayınlanacak "Kuruluş Orhan" dizisinde başrol değişikliği geçtiğimiz aylarda kesinleşmişti. Burak Özçivit'in yapımcıyla ücret konusunda anlaşamamasının ardından başrolü devralan Mert Yazıcıoğlu'nun alacağı ücret belli oldu.

Bozdağ Film imzalı dev prodüksiyonda, önceki sezonlarda Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği öğrenilmişti. Yapımcıyla yaşanan ücret anlaşmazlığı sonrasında Özçivit projeden ayrılmış, dizide yeni döneme geçileceği açıklanmıştı.

MERT YAZICIOĞLU 3 MİLYON TL'YE ANLAŞTI

Başrol değişikliğinin ardından yapım ekibi, hikâyeyi Orhan Gazi dönemine taşıyarak diziyi genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yeniden şekillendirdi. Gel Konuşalım'ın haberine göre, Yazıcıoğlu, "Kuruluş Orhan" dizisinde bölüm başına 3 milyon TL karşılığında anlaşma sağladı.

35 ÜLKEYE SATILDI, YAYINLANMADAN REKOR KIRDI

Henüz ekrana gelmeden 35 ülkeye satılan "Kuruluş Orhan", Türk televizyon tarihinin en çok ön satış yapan yapımlarından biri oldu. Dizi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir ilgiyle bekleniyor.