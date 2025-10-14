Haberler

Mert Yazıcıoğlu'nun "Kuruluş Orhan"dan alacağı ücret belli oldu

Mert Yazıcıoğlu'nun 'Kuruluş Orhan'dan alacağı ücret belli oldu
Güncelleme:
Burak Özçivit'in yüksek ücret talebi nedeniyle "Kuruluş Orhan" dizisinden ayrılmasının ardından başrole Mert Yazıcıoğlu getirildi. atv ekranlarında yayınlanacak dev prodüksiyon için genç oyuncunun bölüm başına 3 milyon TL'ye anlaştığı öğrenildi. Henüz yayınlanmadan 35 ülkeye satılan dizi, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

atv ekranlarında yayınlanacak "Kuruluş Orhan" dizisinde başrol değişikliği geçtiğimiz aylarda kesinleşmişti. Burak Özçivit'in yapımcıyla ücret konusunda anlaşamamasının ardından başrolü devralan Mert Yazıcıoğlu'nun alacağı ücret belli oldu.

Bozdağ Film imzalı dev prodüksiyonda, önceki sezonlarda Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği öğrenilmişti. Yapımcıyla yaşanan ücret anlaşmazlığı sonrasında Özçivit projeden ayrılmış, dizide yeni döneme geçileceği açıklanmıştı.

MERT YAZICIOĞLU 3 MİLYON TL'YE ANLAŞTI

Başrol değişikliğinin ardından yapım ekibi, hikâyeyi Orhan Gazi dönemine taşıyarak diziyi genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yeniden şekillendirdi. Gel Konuşalım'ın haberine göre, Yazıcıoğlu, "Kuruluş Orhan" dizisinde bölüm başına 3 milyon TL karşılığında anlaşma sağladı.

35 ÜLKEYE SATILDI, YAYINLANMADAN REKOR KIRDI

Henüz ekrana gelmeden 35 ülkeye satılan "Kuruluş Orhan", Türk televizyon tarihinin en çok ön satış yapan yapımlarından biri oldu. Dizi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500

ayda 12 nilyon minimum, gariban asgarî ücretlide hesap yapar sihirbazlık yapar ay sonunu getirmek için

