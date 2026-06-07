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Menteşe Devlet Hastanesi'nde 5. geleneksel motivasyon gecesi

Menteşe Devlet Hastanesi'nde 5. geleneksel motivasyon gecesi
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Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve idari ekip tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Motivasyon Gecesi, 'Beyaz Gece' konseptiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar beyaz kıyafetlerle geceye katılırken, Akyaka Azmak'ta tekne turu ve akşam yemeği düzenlendi. Başhekim, sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının önemini vurgulayarak personele teşekkür etti.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve idari ekip tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Motivasyon Gecesi, bu yıl 'Beyaz Gece' konseptiyle gerçekleştirildi. Tüm katılımcılar geceye beyaz kıyafetlerle katılım sağladı.

Program kapsamında ilk olarak Akyaka Azmak'ta tekne turu düzenlenirken, ardından Azmak kenarında akşam yemeği gerçekleştirildi. Çalışanlar, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek bir arada vakit geçirme ve kurum içi dayanışmayı güçlendirme fırsatı buldu.

Gecede konuşan Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı, Menteşe Devlet Hastanesi'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin ekip çalışması, fedakarlık ve özveriyle yürütüldüğünü ifade etti. Hastanenin elde ettiği başarılarda tüm çalışanların emeği bulunduğunu belirten Başhekim Balı, gösterdikleri gayret ve özveri için çalışanlar nedeniyle tüm personele teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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