Menajer Tümay Özokur Yeni Yaşını Ünlü Dostlarıyla Kutladı

Menajer Tümay Özokur'un doğum günü ünlü isimlerin katılımıyla kutlandı. Özokur, yeni yaşında mutlu olmayı bilenlerle yoluna devam etmek istediğini belirtti. Davetliler arasında pasta savaşı ve müzik performansları da yaşandı.

Düzenlenen partiye Işıl Yücesoy, Meriç Başaran, Ruhsar Gültekin, Kubilay Karslıoğlu, Mine Çayıroğlu, Simge Selçuk, Zafer Öztürk, Sefer Canbaz, D-Smart Yerli Kanallar Müdürü Senem Taşdemir, yönetmen Kenan Doğru gibi ünlü isimlerin yanı sıra Özokur'un ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Doğum günü pastasını ünlü isimlerle kesen Tümay Özokur, "Doğum günlerine ne kadar önem verdiğimi beni tanıyanlar bilir. Yeni yaşımda yenilenen, üreten ve mutlu olmayı bilenlerle yoluma devam etmek istiyorum.

Yollarımız kıymet bilenlerle karşılaşsın. Beni bu gece yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Gecede pasta kesimi sonrası yapılan pasta savaşı ise davetliler arasında komik anların yaşanmasına sebep oldu.

Son de Kuba'nın sahne aldığı doğum günü gecesinde davetliler, ilerleyen saatlerde Efe Aksoy'un gitar ve Denisa'nın vokal performansıyla eğlendi.

Davetliler arasında bulunan Oğuzhan Cevizci'nin sahneye çıkarak söylediği şarkılarla duygu dolu anlar yaşayan konuklar, son olarak ise Mine Çayıroğlu'nun mikrofon başına geçtiği anlarda adeta coştular.