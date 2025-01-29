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Meme kanseriyle mücadele eden Selcan Asyalı, sağlık durumunu anlattı

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Meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Selcan Asyalı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Asyalı, son iki yılda büyük bir savaş verdiğini ve yeni bir sürecin başladığını söyledi.

Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Selcan Asyalı, sağlık durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verdi.

'Zor gibi', 'Ödüm Kopuyor', 'Bal Dudak', 'Anlatmak Güç', 'Ben Böyle Gidemem' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Selcan Asyalı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Meme kanserine yakalanan Selcan Asyalı, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"SON İKİ YILDA BÜYÜK BİR SAVAŞ VERDİM"

"Bugün önemli bir gün bizim için" diyen şarkıcı, "Sürecimi benimle birlikte takip ettiniz. Yorulduğumda mesajlarınız beni hayata döndürdü ve çok büyük farkındalıklar yaşadım, çok güzel dostlarım da varmış, içi koflar da... Bu son iki yılda büyük bir savaş verdim her anlamda... Selcan'ın ikinci ve yeni sürümü yolda. Bugün gen testi sonucumu almak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne doğru yoldayım. Sağ mememdeki misafirin ne zaman çekip gideceğini, yoksa doktorların yardımıyla mı çekip gideceğini öğrenmek için... Dört ay önce kan vermiştim, bugün sonucunu alacağım. Güzel haberler paylaşacağımı düşünüyorum. Bana şans dileyin, yakında tekrardan aranıza döneceğim"

Meme kanseriyle mücadele eden Selcan Asyalı, sağlık durumunu anlattı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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