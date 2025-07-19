Meme kanseri ameliyatı geçiren Jessie J, yaşadığı zor günleri paylaştı

Ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, meme kanseri teşhisinin ardından geçirdiği mastektomi (meme alınması) ameliyatının üzerinden dört hafta geçtiğini açıkladı. 37 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda hem fiziksel hem de duygusal olarak zor günler geçirdiğini ifade etti.

"BAZEN ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM, BAZEN İSE ÇOK ZORLANIYORUM"

Jessie J, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Cumartesi günü ameliyatımın üzerinden dört hafta geçmiş olacak. Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi hissediyorum, ama hâlâ çok ağrım var. Zihinsel olarak ise her şey yavaş yavaş üzerime geliyor. Bu nedenle kendime biraz alan tanımaya çalışıyorum" dedi.

OĞLUNU KUCAĞINA ALAMAMAK KALBİNİ KIRIYOR

İki yaşındaki oğlu Sky'ı ameliyat sonrası birkaç ay boyunca kucağına alamayacağını belirten sanatçı, "Sky şu an babasıyla birlikte Danimarka'da, ben ise burada dinlenmeye ve fizik tedaviye odaklanıyorum. En çok zorlandığım şey ise onu kucağıma alamamak. Onu kollarıma alıp etrafımda döndürmek istiyorum ama bu sürecin bir parçası. Sağlığımı geri kazanmak için bu küçük bir fedakârlık" dedi.

Jessie J, oğlunu tekrar kucağına alacağı günü dört gözle beklediğini vurgulayarak, "O gün geldiğinde onu sıkıca saracağım. Bu hayal, bugünleri atlatmamı sağlıyor. Anne olmak harika bir şey. Oğlumu çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.