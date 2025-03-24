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Melisa Döngel aşk hayatında büyük hüsran yaşıyor!

Melisa Döngel aşk hayatında büyük hüsran yaşıyor!
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Güzelliği ve oyunculuğuyla son dönemin parlayan isimlerinden Melisa Döngel kariyerinin dışında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile yollarını ayıran Döngel, daha sonra iş insanı Öncü Sönmez ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Ancak bu ilişki de uzun sürmedi ve ikili, karakter uyuşmazlıkları nedeniyle ayrıldı.

Rol aldığı dizilerde gösterdiği başarılı performansla ismini milyonlarca kitleye duyuran Melisa Döngel geçtiğimiz aylarda futbolcu Atakan Kesgin ile yollarını ayırmıştı. Bir süredir yalnız olan Melisa Döngel hakkında geçtiğimiz hafta yeni bir aşk iddiası ortaya atılmış ve Döngel'in iş insanı Öncü Sönmez ile birliktelik yaşadığı gündeme gelmişti.

HIZLI BAŞLAYIP HIZLI BİTTİ

Yaklaşık 3 hafta önce ortak arkadaşları sayesinde cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Öncü Sönmez ile aşk yaşamaya başlayan Döngel'den kötü haber geldi. Arkadaş çevrelerinin sosyal medyada paylaştığı el ele fotoğraflarla gündeme gelen çiftin ilişkisi, kısa sürdü. Hürriyet'in haberine göre, karakter uyuşmazlıkları nedeniyle uyum sağlayamayan ikili, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırdığı öğrenildi.

Melisa Döngel aşk hayatında büyük hüsran yaşıyor!

GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda TV8'de yayınlanan bir programa katılan Melisa Döngel hakkında merak edilensoruları içtenlikle yanıtlamıştı. Farklı tarzıyla sık sık gözleri üzerine çeken güzel oyuncu güzellik sırrını itiraf etmişti. Güzellik sırrını açıklayan Melisa Döngel, "Annem biraz öyle aşıladı bize. Biz kalorifer yakmayız, sıcak duş almayız. Battaniyeleri üst üste koyup ısınmayız. Hava ile iç içeyiz. O yüzden çok üşümem ve hasta olmam" ifadelerini kullanmıştı. Döngel, doğal güzelliğini korumak için cilt bakımına ve sağlıklı beslenmeye de özen gösterdiğini belirtti. Güzelliğiyle göz kamaştıran genç oyuncunun bu açıklamaları, Döngel'in sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOsman Köse:

millet ne dertte bu ne dertte la nasıl bir ülke olduk anlamıyorum

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bize ne sırayla verir ))

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