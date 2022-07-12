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Melisa Döngel'den Parti Pozları

Snob Magazin - Magazin
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Melisa Döngel'den Parti Pozları

Güzel oyuncu Melisa Döngel yakın arkadaşı Metin Genç'in doğum günü için Amaya İstanbul'da buluştu.

Mekanda bir birinden güzel fotolar çekilen Melisa Döngel, fotoğrafları sosyal medyadan takipçileri paylaştı.

Geç saatlere kadar arkadaşları ile eğlenen Melisa Döngel birçok eğlenceli videoları da takipçileri işe paylaştı.

Öte yandan Hande Doğandemir, Yusuf Çim, Umut Kurt, Berk Cankat gibi isimler akşam yemeği için Amaya İstanbul'da buluştu. Keyifli bir akşam yemeği yiyen ekip dostları ile sohbet etti. Ekip ilerleyen saatlere kadar Dj eşliğinde hep beraber eğlendi.

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