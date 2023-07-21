Melisa Aslı Pamuk ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrol olduğu Sen Büyümene Bak filminin setinden ilk kareler geldi

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı Sen Büyümene Bak filminin çekimleri başladı. Merak edilen başrol oyuncularından yan yana ilk kare de geldi.

"Sen Yaşamaya Bak" projesinin devam filmi olarak hazırlanan ve başrollerini Melisa Aslı Pamuk ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı "Sen Büyümene Bak" filminin çekimleri başladı. Netflix'te yayınlanacak filmin başrollerinden de ilk fotoğraf geldi.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ketche'nin yönettiği filmde Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Mert Ege Ak başrolleri paylaşıyor. Uygulayıcı yapımcılığını Emre Oskay'ın yaptığı filmde Perihan Savaş "Reyhan" rolüyle Fırat'ın (Kaan Urgancıoğlu) annesini canlandıracak. Başarılı oyuncu #Çağdaş Onur Öztürk de Sen Büyümeye Bak'ta konuk oyuncu olacak. Öztürk, Can'ın (Mert Ege Ak) arkadaşlarından Nedim'in babasını canlandıracak. Dün çekimlerine başlanan filmin başrollerinden de ilk kareler gelmeye başladı.

İşte setten fotoğraflar...