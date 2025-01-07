Melis Sezen, Türk oyuncular arasında zirvede yer aldı

Ünlü oyuncu Melis Sezen, yılın ilk IMDb Starmetre sıralamasında Türk oyuncular arasında birinci sırada yer aldı ve büyük bir başarıya imza attı.

Melis Sezen, bu hafta yayımlanan yılın ilk IMDb Starmetre sıralamasında dünya çapında 15 milyonu aşkın kişi arasında 130. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Sezen'in, Türk oyuncular arasında da birinci sırada yer aldı.

Güzel oyuncunun birinci olması sosyal medyada da çok konuşuldu. Melis Sezen yurt dışında da oldukça fazla ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde, İtalya'nın en çok izlenen talk show programı Verissimo'ya katılan Sezen, sempatik tavırlarıyla büyük ilgi toplamıştı.